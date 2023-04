Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Kasel (ots)

Am Mittwoch, 12.04.2023, um 11:00 Uhr, ereignete sich auf der L 149, Ortseingang Kasel, ein Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw fuhr in Richtung Kasel. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen, beide 19 Jahre alt, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Schweich zwei Rettungswagen, die ADAC Luftrettung mit Notarzt, First Responder und die Feuerwehren Kasel und Mertesdorf.

