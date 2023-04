POL-PDTR: Aufbruch von zwei Kleidercontainer in Konz

Naurath/Wald (ots) - Innerhalb der vergangenen zweieinhalb Wochen kam es zu mehreren Fällen von Dieseldiebstahl an Baustellenfahrzeugen sowie einem Sattelschlepper im Bereich der K85 zwischen Bescheid und Naurath/Wald. Insgesamt wurden ca. 600 Liter Diesel entwendet. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil (Tel: 06503-91510) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Trierer Straße 53 54411 Hermeskeil Telefon 06503 9151-0 Telefax 06503 9151-50 ...

