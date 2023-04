Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Sachbeschädigung - Schraube unter Reifen gelegt

Thalfang (ots)

Im Tatzeitraum 13.04.23, 20:30 Uhr - 14.04.23, 05:30 Uhr, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz gegenüber der Thalfanger Sprudelfabrik an der L150 zu einer versuchten Sachbeschädigung sowie einem versuchten Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte haben im o.g. Tatzeitraum eine etwa 5 cm lange Schraube senkrecht unmittelbar unter den Reifen eines dort abgestellten Reisebusses eines regionalen Busunternehmens gestellt. Bei Losfahren des Fahrers hätte sich die Schraube vermutlich in den Reifen gebohrt und diesen beschädigt. Nur durch das umsichtige Verhalten des Busfahrers vor Fahrtantritt konnte die Schraube festgestellt und entfernt werden, so dass es nicht zu einem Schadenseintritt gekommen ist. Laut Anzeiger ist es bereits in den vergangenen Monaten zu mindestens zwei ähnlich gelagerten Sachverhalten auf dem Parkplatz gekommen. Geschädigt war hierbei jeweils immer das gleiche Busunternehmen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Straftaten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell