POL-PDTR: Auf der Idar: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Schweich, L141 (ots) - Am Freitagmorgen, 14.04.2023, gegen 09:40 Uhr kam es auf der L141, zwischen dem Industriepark Region Trier (Föhren) und Schweich, beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei sich begegnenden PKW. Das Fahrzeug, dass die Strecke in Richtung Schweich befuhr, kam in einer Linkskurve auf die Gegenspur. Der entgegenkommende PKW musste ausweichen und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Es ...

mehr