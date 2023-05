POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Daun

Gerolstein (ots) - Am 03.05.2023 gegen 15:45 Uhr führte eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein ihren Personenkraftwagen im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein, obwohl sie mit einem Wert von mehr als 2,4 Promille absolut fahruntüchtig war. Durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr