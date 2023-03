Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 27. Februar 2023, zwischen 8.00 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kinderfahrrad der Marke Stevens, welches bei einer Schule in der Driverstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Einbruch

Zwischen Donnerstag. 23. Februar 2023, 23.00 Uhr und Dienstag, 28. Februar 2023, 14.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Vereinsheim in der Märschendorfer Straße ein. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Jedoch wurden die Musikanlage bzw. Monitore hinter der Theke beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - E-Bike gestohlen

Am Sonntag, 26. Februar 2023, zwischen 6.15 Uhr und 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das verschlossene Herren-E-Bike der Marke Greens Bosch, welches im Windmühlenberg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 28. Februar 2023, zwischen 18.00 Uhr und Mittwoch, 1. März 2023, 19.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Verglasung eines Bushaltestellenhäuschens in der Schützenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 1. März 2023, 06.59 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Hauptstraße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin des Pkw, eine 34-jährige Frau aus Goldenstedt, ließ die Fahrt zu. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 1. März 2023, 05.08 Uhr schlief ein 45-jähriger Mann aus Halle in seinen geparkten silberfarbenen Lkw, Mercedes-Benz, Actros in der Harmer Straße, auf dem dortigen Rastplatz. Durch einen Knall wurde der 45-jährige Lkw-Fahrer auf einen flüchtigen Sattelzug mit blauem Auflieger aufmerksam, der gegen die rechte Seite des Führerhauses gefahren war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 4000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum (04446-95971-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 1. März 2023, gegen 7.18 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Krimpenforter Straße in Richtung Bakumer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Emstek in die entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Außerdem wurden beide Autofahrer leicht verletzt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Februar 2023, zwischen 10.15 Uhr und 12.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Pkw beim Rangieren einen Daimler GLC 200 4 Matic, welcher auf einem Parkplatz in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 1. März 2023, um 7.40 Uhr, überquerte ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer die Landwehrstraße und kollidierte dort mit einem 20-jährigen Autofahrer, welcher diese Straße in Richtung Brinkstraße befahren hatte. Das Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. März 2023, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.50 Uhr parkte ein 27-jähriger Mann aus Steinfeld seinen grauen Volkswagen EOS auf einen Parkstreifen an der Münsterstraße. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am Seitenspiegel seines Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 2. März 2023, gegen 5.50 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Handorfer Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Steinfeld, welcher von der Dammer Straße in Richtung Bahnhofstraße auf dem dortigen Radweg in nicht zulässiger Richtung fuhr. Der 28-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Junger, unbekannter Mann zündet Altpapier an

Am Mittwoch, 1. März 2023, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.00 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte, männliche Person freistehendes Altpapier an der Straße Klingenhagen angezündet. Dabei wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet, welche die Polizei alarmierten und das brennende Altpapier soweit wegzogen, um ein Übergreifen auf weiteres Altpapier und ein in der Nähe befindliches Gebäude zu verhindern. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Vechta nach wenigen Minuten gelöscht werden. Die unbekannte Person konnte nicht mehr angetroffen werden. Der junge Mann trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine kurze schwarze Hose und weiße Tennissocken. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

