Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 45-Jähriger am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag, 10. Oktober 2022 um 15:15 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof Kaldenkirchen einen 45-jährigen Niederländer als Fahrgast des Regionalexpress RE 13 nach der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei legte der Mann den Beamten zur Kontrolle seinen niederländischen Reisepass vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Duisburg zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ausgeschrieben war. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 750 EUR bezahlen oder ersatzweise eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. Durch Zahlung der geforderten Geldstrafe bei der Bundespolizei konnte der Niederländer die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm dann die Weiterreise gestattet.

