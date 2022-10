Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachts im Herner Hauptbahnhof - Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Drogendealer

Herne - Bochum (ots)

Gestern Nacht (10. Oktober) hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Herne einen 47-Jährigen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der polizeibekannte Mann eine größere Menge Drogen bei sich trug.

Gegen 1 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Herne. Dort fiel ihnen ein nervös wirkender Mann auf. Die Beamten sprachen ihn an und kontrollierten ihn. Dabei ermittelten sie, dass dieser in der Vergangenheit mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Zudem nahmen sie von dem Mann ausgehend, einen starken Marihuanageruch wahr. Auf Nachfrage, ob er Betäubungsmittel bei sich habe, überreichte der Herner den Einsatzkräften ein kleines, circa 100 Gramm schweres Päckchen. In diesem war Haschisch verpackt. Die Polizisten durchsuchten den Mann nach weiteren verbotenen Gegenständen und fanden im Rucksack des Herners eine Plastikdose auf, in der sich eine größere Menge einer weißen Masse befand. Hier stellte sich später heraus, dass es sich um über 350 g Amphetamine handelte. Aufgrund der aufgefundenen Menge, konnte Eigenkonsum ausgeschlossen werden. Der 47-Jährige wurde festgenommen und wenig später dem zuständigen Polizeipräsidium in Bochum übergeben. Dort werden die weiteren Ermittlungen geführt. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

