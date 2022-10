BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof - 17-Jähriger schlägt mit Gürtel und Faust auf Mann ein

Bielefeld (ots) - Mit mehreren handfesten Auseinandersetzungen hatte die Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof am Wochenende zu tun. Am Freitagabend (07. Oktober) gingen drei Männer aus Lage auf dem Bahnsteig eine 34-Jährige an. Ein 43-Jähriger würgte die Frau und bedrohte sie mit Schlägen und dem Tod, während ein 41-Jähriger sie festhielt. Ein 15-Jähriger drückte ihr mit dem Ellenbogen gegen den Hals. ...

