BPOL NRW: Unbekannte bewerfen fahrenden Zug in Essen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen (ots)

Gestern Abend (09. Oktober) bewarfen bisher Unbekannte einen Güterzug in Essen. Ein Gegenstand schlug an der Frontscheibe des Zuges ein. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 21:30 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges von Essen nach Gelsenkirchen die Bundespolizei. Kurz bevor der Zug die Fußgängerbrücke Rahmstraße an der Köln-Mindener-Straße unterfuhr, bemerkte der Zeuge, dass drei unbekannte Personen Gegenstände in die Strecke warfen. Ein Gegenstand traf den Zug an der Frontscheibe und verursachte eine starke Beschädigung. Der Triebfahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den drei verdächtigen Personen machen, die sich nahe der Bahnstrecke, auf der Fußgängerbrücke Rahmstraße aufgehalten haben? Die Tat hat sich am 9. Oktober um 21:15 Uhr ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung ein.

