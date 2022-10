Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bilanziert zur Spielbegegnung Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln

Mönchengladbach (ots)

Die Bundespolizei verzeichnet zum rheinischen Derby Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln in ihrem Zuständigkeitsbereich in der Anreisephase eine gefährliche Körperverletzung, einen Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen, eine Beleidigung sowie Sachbeschädigungen. Die Abreisephase verlief störungsfrei.

Bei Ausfahrt aus dem Kölner Hauptbahnhof kam es zu einem Dosenwurf. Durch die Dose wurde eine 22-jährige Frau am Oberschenkel getroffen. Die Geschädigte blieb unverletzt. Zudem zündeten Fans bei Abfahrt im Kölner Hbf Pyrotechnik. 100 Meter nach Ausfahrt des ersten Entlastungszuges wurde durch Fans die Notbremse gezogen. Auf beiden Entlastungszügen von Köln nach Mönchengladbach rissen Fans Teile der Deckenverkleidung herunter. Zudem kam es in der Anreisephase zu einer Beleidigung durch Kölner Fans gegen Polizeibeamte. In der RB 27 kam es zu Verunreinigungen und Beschädigung einer Fensterscheibe.

Zur Rückreise fiel der zweite Entlastungszug wegen der massiven Beschädigungen aus, sodass nur ein Entlaster zur Verfügung stand und die Kölner Fans auf Regelzugverbindungen ausweichen mussten. Die Abreisephase verlief im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei friedlich.

