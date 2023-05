POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Gerolstein (ots) - Am 02.05.2023 gegen 13:00 Uhr beabsichtigte eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein loszufahren. Sie bemerkte einen leichten Widerstand, gefolgt von einem deutlichen Knall. Sie musste feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter sich einen mehr als schlechten Scherz erlaubte, welcher nunmehr zu einem Schaden an ihrem Fahrzeug ...

