Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Sprakensehl (ots)

Der 63-jährige Fahrer eines Sattelzugs wollte am Mittwochnachmittag durch eine Baustelle auf der Bundesstraße 4 in Sprakensehl fahren. Ein dort arbeitender Mann stellte sich in der Baustelle in den Weg, um den Mann aufzuhalten und die Weiterfahrt durch die Baustelle zu stoppen. Der 63-Jährige fuhr jedoch an, dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Zugmaschine und dem Bauarbeiter, der 50-Jährige verletzte sich leicht am Knie. Daraufhin wollte sich der 63-Jährige mit dem LKW vom Ort entfernen, konnte allerdings durch die eintreffenden Polizeibeamten daran gehindert werden.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Wittingen Alkoholgeruch in der Atemluft des LKW-Fahrers fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,96 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, durch das Amtsgericht Hildesheim wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

