POL-GF: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus verschiedenen Lagerräumen

Hankensbüttel (ots) - Am Mittwoch, den 09.11.2022, kam es in Hankensbüttel, im Zeitraum zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hindenburgstraße 1. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hier beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke gegen den, in unmittelbarer Nähe einer Packstation abgestellten, brauen Mercedes. Am Mercedes ist ein ...

