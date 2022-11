POL-GF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Müden (Aller) (ots) - Zu einem Betrug zum Nachteil eines 66-Jährigen ist es am Mittwochnachmittag in Müden (Aller) gekommen. Gegen 15:30 Uhr erschien eine männliche Person beim Geschädigten in Müden und bat dem 66-Jährigen die Sanierung seiner Hofeinfahrt für lediglich 45 Euro an. Vom Angebot überzeugt erklärte sich der Geschädigte mit den Arbeiten einverstanden woraufhin gegen 16:30 Uhr sechs Personen an der ...

mehr