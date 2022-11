POL-GF: 70-Jähriger Autofahrer mit 1,5 Promille gestoppt

Schönewörde (ots) - Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag, 04. November, 15:30 Uhr, bis Montag, 07. November, 08:00 Uhr kam es zu einem Dieseldiebstahl an einer Baustelle am südlichen Ortsrand in Schönewörde. Bislang unbekannte Täter hebelten den Tankdeckel eines Baustellenfahrzeugs auf und entwendeten 400 Liter Dieselkraftstoff. An einer weiteren Baustellenmaschine wurde die Ablassschraube entfernt und ...

