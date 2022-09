Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer aus Essen nach Sturz schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Ein 64-jähriger Mann aus Essen ist am Sonntagnachmittag (4. September) mit seinem Motorrad auf der K14 in Wipperfürth gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Um 15:10 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der K14 aus Richtung Jörgensmühle kommend in Fahrtrichtung Wipperfürth. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete schließlich auf einer Wiese. Dabei zog sich der Essener schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden; es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell