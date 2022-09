POL-GM: Alkoholisiert Bremsmanöver übersehen

Wipperfürth (ots) - Am frühen Samstagmorgen (3. September) haben drei Personen versucht, in eine Tankstelle an der Lenneper Straße einzubrechen. Kurz vor vier Uhr hatten die Täter mit Pflastersteinen die gläserne Eingangstüre so stark beschädigt, dass sie durch ein Loch in die Tankstelle einsteigen konnten. Dabei lösten sie jedoch einen Alarm sowie eine Vernebelungsanlage aus. Die Einbrecher brachen daraufhin ihr ...

mehr