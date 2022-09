Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nur geringe Beute bei Einbrüchen

Engelskirchen (ots)

Kaum Beute gemacht haben Einbrecher, die von Donnerstag auf Freitag (1./2. September) in Engelskirchen und Loope auf Beute aus waren. In Engelskirchen war ein Seitenfenster eines Geschäfts an der Bergischen Straße aufgehebelt worden. Bei der Anzeigenaufnahme konnte lediglich das Fehlen von drei Paar Schuhen und einer im Thekenbereich aufgestellten Kaffeekasse mit etwa 5 Euro Bargeldbestand festgestellt werden. Im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtete eine Zeugin einen Motorroller, der sich gegen 05.30 Uhr vom Tatort entfernte. Zuvor hatte die Zeugin ein verdächtiges Knacken gehört.

In Engelskirchen-Loope schafften es der oder die Täter gar nicht ins Gebäudeinnere. Hier fanden sich am Freitagmorgen mehrere Hebelspuren an der Eingangstür des Corona-Testzentrums an der Overather Straße. Die Tür konnte auf diese Weise aber nicht überwunden werden. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

