POL-DU: Neudorf: Auto fährt junges Mädchen auf Fahrrad an - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls zwischen einer Radfahrerin und einem weißen Auto am Montagmorgen (10. Januar) gegen 7:30 Uhr auf dem Sternbuschweg gegenüber der Bürgerstraße. Im Bereich des Edeka-Marktes soll ein elf Jahre altes Mädchen von einer Frau in einem weißen Fahrzeug angefahren worden sein, als diese den dortigen Parkplatz verlassen wollte. Das Kind stürzte, stand aber kurz darauf wieder auf. Die Fahrerin sei davongefahren, berichtete die Elfjährige später der Polizei. Das Verkehrskommissariat 22 sucht jetzt Zeugen des Unfalls und bittet auch die Fahrerin des weißen Autos, sich mit der Duisburger Polizei in Verbindung zu setzen: 0203 2800.

