Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Diebe wollten nur "großes Geschäft" machen

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin (34) hat am Samstagabend (8. Januar, 20 Uhr) die Polizei alarmiert, weil sie Taschenlampenlicht im ehemaligen St. Barbara Krankenhaus an der Dörnbergstraße gesehen hat. Eine Streifenwagenbesatzung konnte an einem geparkten Opel Corsa auf dem umzäunten Klinikparkplatz eine Mutter (65) mit ihrem Sohn (40) ausmachen. Die beiden behaupteten, nur ein "großes Geschäft" machen müssen. Wieso sie dazu Einbruchswerkzeug und elektronische Geräte, die offenbar aus dem Krankenhaus stammten, im und unter dem Auto versteckten, konnten sie nicht erklären. Der 40-Jährige wurde gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiver. Er wollte während der Befragung mehrfach in sein Auto steigen, in dem sich neben diversen Werkzeugen auch noch ein Cuttermesser befand. Unter Widerstand konnten die Beamten ihn davon abhalten und legten ihm Handschellen an. Während seine Mutter direkt nach Hause gehen durfte, ging es für den Sohn mit einem Streifenwagen zur Polizeiwache. Nach seiner Gemütsberuhigung und der Anzeigenaufnahme durfte auch er wieder gehen. Das mutmaßliche Diebesgut stellten die Polizisten sicher.

