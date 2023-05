POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hontheim (ots) - In dem Zeitraum vom 30.04.2023, ca. 15 Uhr bis zum 02.05.2023, ca. 11 Uhr wurde die Haustür eines Wohnhauses in Hontheim, Wittlicher Straße 4, offenbar mutwillig beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich unter der Tel. 06571 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-926-0 piwittlich.dgl@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

