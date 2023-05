Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Betrunken Unfall verursacht

Über 2,2 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer Streife des Polizeireviers Neckarsulm bei einer Unfallaufnahme am Samstagabend in der Robert-Bosch-Straße in Neckarsulm an. Gegen 19.10 Uhr wurde die Polizei von Zeugen verständigt, die kurz zuvor gesehen hatten, wie ein Audi gegen eine Mauer fuhr und stehen blieb. An der Unfallstelle konnten die hinzugerufenen Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei der 54-jährigen Fahrerin feststellen. Der Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Die Frau musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden an der Mauer kann bislang nicht beziffert werden.

Untergruppenbach: PKW bei Unfall überschlagen

100.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmorgen auf der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach. Gegen 7.55 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes GLC von Heilbronn in Richtung Autobahn. Auf Höhe der Kreuzung zur Autobahn und zur Burg Stettenfels kam die 60-Jährige vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schrägfrontal mit einem entgegenkommenden 55-jährigen BMW-Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden nach der Kollision zurückgeschleudert. Der Mercedes rutschte in den Graben und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrspur in Richtung Heilbronn für knapp vier Stunden gesperrt.

Obersulm: Mit knapp 1,5 Promille Unfall verursacht

Mit über 1,5 Promille Atemalkohol verursachte eine 45-Jährige am Freitagnachmittag einen Unfall in der Staufenstraße in Obersulm. Gegen 16.55 Uhr wendete eine 33-Jährige ihren Mini Cooper an der Einmündung zur Weinbergstraße und ragte leicht schräg in den Einmündungsbereich hinein. Die 45-jährige Opelfahrerin bog von der Staufenstraße in die Weinbergstraße ein und touchierte hierbei vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung den Mini Cooper. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Opelfahrerin starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem der Alkoholpegel ermittelt wurde, musste die Frau die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und ihren Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von geschätzten 3.500 Euro.

Obersulm-Affaltrach: Pedelec-Akkus entwendet

Akkus im Wert von knapp 2.000 Euro entwendete ein bislang Unbekannter aus einer Garage in der Straße "Baumäcker" zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Der oder die Unbekannte gelangte über ein unverschlossenes Tor in die Garage und entfernte zwei Akkus der Marke Bosch und Winora.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07130 4009370 beim Polizeiposten Obersulm zu melden.

Beilstein: Betrunken in Verkehrsinsel gefahren

Schaden in bislang unbekannter Höhe verursachte ein 19-jähriger Ford-Lenker in der Nacht zum Montag in der Oberstenfelder Straße in Beilstein. Der junge Mann fuhr mit seinem Ford gegen 2 Uhr gegen eine unmittelbar nach dem Kreisverkehr in der Oberstenfelder Straße befindliche Verkehrsinsel und beschädigte sein Fahrzeug so stark, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die durch Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten konnten beim 19-Jährigen starken Alkoholgeruch feststellen, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Sei PKW wurde abgeschleppt.

Lauffen: Zu schnell unterwegs und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

8.000 Euro Schaden verursachte ein 19-Jähriger BMW-Fahrer an seinem eigenen Fahrzeug am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1103. Der 19-Jährige war gegen 16.05 Uhr von Meimsheim in Richtung Lauffen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße bog ein vor ihm fahrendes Fahrzeug nach rechts ab. Der dahinterfahrende 19-Jährige war vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wich dem abbiegenden Fahrzeug nach links aus. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Schleudern, fuhr über alle Gegenfahrbahnen und linksseitig in den Gründbereich. Zeugen des Unfalls oder der Fahrweise des BMW-Lenkers werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Güglingen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

10.000 Euro Sachschaden und ein Schwerverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Sonntagabend in der Maulbronner Straße in Güglingen. Gegen 19.25 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seiner Kawasaki in Richtung Pfaffenhofen. Ein entgegenkommender 27-jähriger Audi-Fahrer übersah den Motorradfahrer vermutlich, als er nach links auf einen Parkplatz einbog. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der 23-Jährige auf die Motorhaube des PKWs geschleudert und schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Eppingen: Kein Führerschein, dafür aber fast drei Promille im Blut und Unfall verursacht

Fast drei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 32-Jährigen am Sonntagnachmittag in der Adelshofer Straße in Eppingen an. Der Mann fuhr gegen 16.55 Uhr beim Abbiegen mit seinem Kia von der Adelshofer Straße in die Emil-Thoma-Straße einem 70-jährigen VW-Fahrer auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 13.000 Euro. Die hinzugerufene Polizei konnte eine deutliche Alkoholisierung beim 32-Jährigen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab das hohe Ergebnis und hatte eine Blutentnahme des Kia-Fahrers zur Folge.

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1.500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, in der Hauptstraße in Eppingen. Ein 47-jähriger Renault-Fahrer stellte sein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 37 ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er einen Schaden an der Front seines PKWs feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Circa 2.500 Euro Sachschaden verursachte ein Fahrradfahrer am Freitagabend in der Haller Straße in Heilbronn. Gegen 20.20 Uhr war ein 70-jähriger Audi-Fahrer von der Hans-Schweiner-Straße in Richtung Haller Straße unterwegs. An der Einmündung zur Haller Straße kam er seiner Wartepflicht nach. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer von rechts gegen seinen PKW und kam zu Fall. Sofort haltende Ersthelfer kümmerten sich zunächst um den Mann. Als er jedoch die nähernden Sirenen der Einsatzfahrzeuge hörte, sprang der Mann mit seinem Fahrrad auf und ergriff die Flucht. Der Mann wurde als - 30 bis 35 Jahre alt - 1,75 Meter groß - Bekleidet mit schwarzer kurzer Hose, schwarzen Turnschuhen, schwarzer Weste und T-Shirt - Markante Silberkette - Fuhr mit einem schwarz-silbernen Mountainbike

beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Schlägerei gesucht

10 bis 15 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sollen am Freitagabend in der Fischergasse in Heilbronn auf einen 22-Jährigen eingeschlagen haben. Gegen 21.50 Uhr meldeten Zeugen, dass ein junger Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert werden würde. Der Mann wurde durch Schläge und Tritte vermutlich leicht verletzt. Tatverdächtige konnten durch die Polizei zwar festgestellt werden, der genaue Tathergang ist bislang jedoch unklar. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte - Zeugen gesucht

Zu insgesamt acht Einbrüchen und Einbruchsversuchen kam es zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Innenstadt von Heilbronn. Unbekannte hebelten auf unbekannte Art und Weise Fenster und Türen mehrerer Objekte auf und gelangten so teilweise in die Gebäude. Lediglich in zwei Fällen wurde nach ersten Ermittlungen Bargeld in dreistelliger Höhe aus dem Verkaufsraum entwendet. Die Einbrüche fanden in der Straße "Am Wollhaus" in einem Verkaufsladen, in der Kramstraße in einem Feinkostladen, in der Lohtorstraße in einer Gaststätte, in der Allee an einer Bausparkasse, in der Schöntaler Gasse an einem Friseur, in der Klarastraße an einem Bekleidungsladen, in der Lammgasse sowie in der Fleiner Straße an einem Restaurant statt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 13 Uhr in ein Schnellrestaurant und einen Nagelladen in der Lohtorstraße einzubrechen, scheiterten jedoch. Weiterhin wurde ein Geschäftsraum in der Jakobgasse aufgebrochen. Entwendet wurde in diesen drei Fällen nichts, der entstandene Sachschaden kann in allen Fällen bislang nicht beziffert werden. Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Über 3.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr, in der Gaswerkstraße in Heilbronn. Ein 25-Jähriger stellte in diesem Zeitraum seinen Smart fortwo am Fahrbahnrand ab. Als er zurückkam, stellte er einen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Sprayer festgenommen

Drei Fahrzeuge, mehrere Hauswände und ein Zigarettenautomat wurden am Sonntagabend in der Dammstraße in Heilbronn durch einen 21-Jährigen und eine 21-Jährige mit roter Farbe besprüht. Zeugen meldeten gegen 23.40 Uhr, dass zwei Personen mehrere PKW mit Farbe besprühen würden. Die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Heilbronn konnte die beiden Sprayer auf Höhe der Gartenstraße mit einer Sprühdose in der Hand feststellen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die 21-Jährigen wieder auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun jeweils mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Heilbronn: Mit Pfefferspray besprüht und weggefahren - Zeugen gesucht

Zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es am Sonntagvormittag auf dem Fußweg in der Kranenstraße in Heilbronn. Gegen 11.45 Uhr lief ein 45-Jähriger mit seiner Partnerin zu Fuß vom Experimenta-Parkhaus in Richtung Neckarbogen. Kurz vor der Eisenbahnbrücke kam ein Fahrradfahrer verbotenerweise hinter den beiden entlanggefahren. Als sich aus dieser Gegebenheit ein verbaler Streit entwickelt habe, soll der Fahrradfahrer den 45-Jährigen zunächst mit dem Vorderrad gestoßenhaben. Als dieser daraufhin das Fahrrad festhielt, soll der Fahrradfahrer ein Pfefferspray gezogen und den Mann besprüht haben. Danach sei der Radfahrer einfach weggefahren. Der Mann wurde als

- 50 bis 60 Jahre alt - Kräftige Statur mit Bauchansatz - Circa 1,80 Meter groß - Gräuliche, kurze Haare - Dreitagebart - Bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit Aufdruck - Kurze schwarze Hose - Schwarzes Trekking-Bike mit Gepäckträger

beschrieben.

Der 45-Jährige wurde durch das Reizgas leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mehrere PKW aufgebrochen

Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 2.40 Uhr, wurden in der Geschwister-Scholl-Straße und der Salzstraße in Heilbronn drei Transporter aufgebrochen. In der Geschwister-Scholl-Straße wurde ein Werkzeugkoffer aus dem Transporter entwendet, in der Salzstraße wurden der oder die unbekannten Täter offensichtlich gestört und entwendeten nichts. Am Montag kam es zwischen 0 Uhr und 9 Uhr zu einem ähnlichen Fall in der Christophstraße in Heilbronn. Unbekannte schlugen die Scheiben von zwei hintereinander geparkten Fahrzeugen ein und entwendeten jeweils den Fahrzeugschein. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 durch das Polizeirevier Heilbronn entgegengenommen.

Heilbronn: Hausrat aus Abrissobjekt gestohlen

Zwischen dem 15. Mai und dem 29. Mai stahlen Unbekannte Altmetall, etwa 15 Spinde, zehn Bundeswehrbetten, Kupferleitung sowie Hauptwasserzähler und die Gehäuse der Stromzähler aus einem Abrisshaus in der Georg-Vogel-Straße in Böckingen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Betrunken und unter Drogeneinfluss knapp 7.500 Euro Schaden bei Unfall verursacht

Geschätzte 7.500 Euro Schaden verursachte ein 20-Jähriger mit seinem VW am frühen Montagmorgen in der Sachsenäckerstraße in Neckargartach. Der Mann kam gegen 6.35 Uhr vermutlich aufgrund seiner akuten Berauschung auf Höhe der Hausnummer 31 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Zeugen wurden durch den lauten Schlag auf den Unfall aufmerksam und riefen die Polizei. Vor Ort konnte durch die Beamten Alkoholgeruch und Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung beim Fahrer festgestellt werden. Durchgeführte Tests ergaben einen Wert von 0,8 Promille und einen positiven Drogenvortest auf Metamphetamin. Der junge Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Seniorin fällt falschen Polizeibeamten zum Opfer

Weil ihr Sohn angeblich ein 4-jähriges Kind überfahren habe, sollte eine 77-Jährige am Freitagmittag insgesamt 22.000 Euro an falsche Polizeibeamte bezahlen. Die Dame, die durch den Anruf extrem geschockt war, sammelte sämtliche Wertgegenstände und Bargeld zusammen und übergab die Sachen in der Sülmerstraße am Hafenmarktturm an eine bislang unbekannte Frau. Während des gesamten Vorgangs hielten die Täter Telefonkontakt mit der Seniorin. Gegen 15.30 Uhr erreichte die 77-Jährige ihren Sohn, wodurch der Schwindel zutage kam.

