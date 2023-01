Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Schwere räuberische Erpressung in Hannover-Linden

Hannover (ots)

Am Sonntag, 08.01.2023, ist ein 45-jähriger Hannoveraner am Schwarzen Bär im hannoverschen Stadtteil Linden-Süd ausgeraubt worden. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer wartete der 45-Jährige gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin gegen 03:30 Uhr an der Haltestelle "Am Schwarzen Bären" auf die Stadtbahn. Dort wurde der Hannoveraner auf einen Streit zwischen zwei Männern aufmerksam und versuchte diesen zu schlichten. Einer der beiden Männer wurde daraufhin verbal aggressiv und forderte den 45-Jährigen unter Vorhalt eines Messers dazu auf ihm sein Bargeld auszuhändigen. Diese Situation konnte durch die zweite beteiligte Streitpartei, einen 23-jährigen Hannoveraner, beobachtet werden. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten gelang es dem Räuber mit einer geringen Menge Bargeld in Richtung der hannoverschen Innenstadt zu flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 16 bis 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug dieser einen weißen Pullover, eine schwarze Weste und eine ebenfalls schwarze Hose.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /aw, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell