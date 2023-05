Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte bereits am Freitag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau einen Pkw und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Wagen auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Bretzfeld: Unfallfluchten - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte am frühen Montagmorgen einen in Bretzfeld geparkten Pkw und fuhr im Anschluss davon. Zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr stand der Opel Astra am Straßenrand der Schulstraße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Eine unbekannte Person beschädigte am Samstagabend einen in Öhringen auf einem Parkplatz geparkten Pkw und flüchtete anschließend. Zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr stand der Audi einer 35-Jährigen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße. Innerhalb dieser 15 Minuten touchierte die gesuchte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Personen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Betrunken Unfall verursacht

Mit mehr als 1,8 Promille verursachte ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall in Bretzfeld. Gegen 3.45 Uhr prallte der Wagen des Mannes gegen ein in der Heilbronner Straße geparktes Auto. Dabei entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40-jährige Fahrer deutlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Daraufhin ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Öhringen: Insassen eines verunfallten Linienbusses gesucht Nach einem Verkehrsunfall bei Öhringen sucht die Polizei nach den Fahrgästen eines Linienbusses. Am Freitagmittag touchierte ein Linienbus gegen 11.30 Uhr einen entgegenkommenden Traktor auf der Kreisstraße zwischen Öhringen-Cappel und Michelbach. In dem Bus befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen vier Fahrgäste. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

