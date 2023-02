Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Tageswohnungseinbruch; Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person; Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Tageswohnungseinbruch in Wildeshausen:

Am Freitag, 03.02.2023, in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 20:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mergelgrund. Das Wohnhaus wurde während der Abwesenheit der Bewohner vollständig durchsucht. Über mögliches Diebesgut und die Höhe des verursachten Schadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Ganderkesee:

Am Freitag, 03.02.2023, gegen 10:35 Uhr, beabsichtigte eine 34-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem Pkw aus dem Schlattenweg nach links in den Brüninger Weg abzubiegen. Dabei übersah sie den Pkw eines bevorrechtigten 47-Jährigen ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der 47-Jährige leicht verletzt und vorsorglich mittels eines Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 3.000,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Kleinenkneten:

Am Freitag, 03.02.2023, im Zeitraum von 06:40 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, wurde im Bereich der Ortsdurchfahrt Kleinenkneten (L882) ein Metallzaun und ein Pfeilwegweiser beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird von einem Verkehrsunfall ausgegangen, von dem sich der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt entfernt hat. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 750,- EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

