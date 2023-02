POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Ein Pkw musste am Donnerstag, 02. Februar 2023, 13:15 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in Achternmeer abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Eine 34-jährige Frau aus der Gemeinde Wardenburg befuhr mit einem Opel die Korsorstraße. An der Einmündung zur Ammerländer Straße bog sie nach links in Richtung Wardenburg ab. Dabei missachtete ...

