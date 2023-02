Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 02. Februar 2023, 17:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Nordenhamer Straße in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit bog eine 60-jährige Delmenhorsterin mit einem VW aus der Straße "Am Friesenpark" nach links in die Nordenhamer Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 25-Jährigen aus Delmenhorst, der die Nordenhamer Straße mit einem BMW in Richtung der Bremer Straße befuhr. Nach dem Zusammenstoß waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

In Höhe der Unfallstelle war die Nordenhamer Straße für ungefähr 90 Minuten gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

