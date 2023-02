POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Fußgänger wurde am Mittwoch, 01. Februar 2023, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw den Moorkampsweg. Er bog bei starkem Regen nach links auf den Brendelweg in Richtung Riedeweg ...

mehr