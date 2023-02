Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Berne

Delmenhorst (ots)

Ein junger Mann wurde am Donnerstag, 02. Februar 2023, 23:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt.

Der 19-Jährige aus der Gemeinde Hude befuhr mit einem VW die Straße Berner Deich in Richtung Neuenkoop. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in Höhe des Bahnübergangs mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Schrankenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags in seinem Pkw aus.

Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, verzichtete aber auf eine weitere Behandlung im Krankenhaus. An seinem Pkw entstanden Schäden in Höhe von 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Auch an der Schranke entstand erheblicher Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell