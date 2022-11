LPI-NDH: Pech im Unglück

Körner - Unstrut-Hainich-Kreis (ots) - Am Freitag den 18.11.2022 gegen 19:10 Uhr kam es in der Ortslage Österkörner zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw befuhr die genannte Ortslage und wollte in eine Einfahrt einbiegen. Aufgrund von winterbedingter Straßenglätte verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte in den Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug wurde jedoch so stark beschädigt, ...

