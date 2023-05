Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise auf weißen SUV gesucht

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (6. Mai) gegen 18:29 Uhr auf der L539 ereignet. Dabei befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer gemeinsam mit seiner 32-jährigen Sozia die Kölner Straße, in Richtung Olpe. In Höhe der Einmündung zur Ihnestraße fuhr von dem dort befindlichen Wanderparkplatz unvermittelt ein unbekannter Pkw-Fahrer auf die Straße. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer sein Krad stark ab und wich nach links aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Sowohl er als auch seine Beifahrerin verletzten sich. Sie lehnten eine Behandlung durch einen Arzt ab. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Meinerzhagen fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV, mutmaßlich der Marke Audi, gehandelt haben. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen und Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4120.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell