POL-OE: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Elspe (ots) - Am Donnerstag (4. Mai) ist gegen 12:30 Uhr auf der Bundestraße 55 ein 63-jähriger Kradfahrer verletzt worden. Dieser befuhr mit seinem Motorrad die Straße von Grevenbrück in Richtung Elspe. Nach eigenen Angaben blockierte das Vorderrad, er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen ...

