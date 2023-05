Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorrollerfahrer hat sich am Donnerstag (4. Mai) gegen 15 Uhr auf der Straße "Zum Tierseifen" ereignet. Dabei befuhr zunächst ein 72-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Lütringhauser Weg. Ihm entgegen kam ein 15-Jähriger mit seinem Motorroller. Als der Autofahrer an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und dem Roller. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

