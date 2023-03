Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Elf Mal mit Glasflasche zugeschlagen: Bundespolizei nimmt stark alkoholisierten Angreifer fest

Köln (ots)

Mit ca. 3,4 Promille schlug ein Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag (11. März) am Kölner Hauptbahnhof wiederholt mit einer Glasflasche auf einen 40-Jährigen ein. Obwohl der Kontrahent handlungsunfähig zu Boden sank, trat der Aggressor noch zwei Mal mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf. Einsatzkräfte der Bundespolizei alarmierten den Rettungsdienst und nahmen den Angreifer vorläufig fest.

Sichergestellte Videoaufzeichnungen bestätigten die Taten: Gegen 00:20 Uhr begann der Streit zwischen zwei Männern aus dem Obdachlosenmilieu am Kölner Hauptbahnhof. Ein 40-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit schlägt auf einen zweiten Mann ein, reißt ihn zu Boden und tritt nach ihm. Nachdem sich die Lage zunächst beruhigt hatte, nimmt der zuerst körperlich angegriffene Mann (42) eine Glasflasche, passt den augenscheinlich richtigen Moment ab und schlägt insgesamt elf Mal gegen den Kopf seines Kontrahenten. Andere Wohnungslose versuchen die beiden zu trennen, doch der 42-jährige Kroate schafft es, noch zweimal gegen den Kopf seines handlungsunfähigen Widersachers zu treten, so dass dieser schlussendlich bewusstlos wird. Einsatzkräfte der Bundespolizei alarmierten den Rettungsdienst, welche die stark blutende Platzwunde am Kopf sowie die blutende Nase erstversorgten. Neben den Videoaufnahmen bestätigten Zeugen den Ablauf der aggressiven Tat, sprachen weiterhin von einem auslösenden verbalen Streit. Die Bundespolizisten nahmen den Angreifer vorläufig fest und führten auf der Dienststelle einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von ca. 3,4 Promille ergab. Wegen der gefährlichen Körperverletzung muss sich der Mann nun verantworten.

