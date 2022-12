Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbrüche in Gartenhütten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mehrere Einbrüche in Gartenhütten wurden der Polizei am Samstag, 17.12.2022 gemeldet. Auf dem Gewann "In den Reben" wurde sich von Unbekannten über ein verschlossenes Rolltor Zugang zu einem Gartengrundstück verschafft. Ein Holzschuppen auf dem Grundstück wurde aufgebrochen und sämtliche Stiehl Geräte entwendet. Weiter wurde eine auf dem Grundstück befindliche Garage gewaltsam geöffnet und eine Blechhütte wurde ebenfalls angegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Motorsägen, einen Motorspritze und eine Heckenschere der Marke Stiehl entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1800 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 12.12.2022 und Samstag, 17.12.2022. Weiter wurde der Polizei ebenfalls am Samstag zwei weitere Einbrüche in dem nahegelegenen Murger Weg gemeldet. Hier drangen Unbekannte in die Schuppen zweier nebeneinanderliegenden Gartengrundstücke ein. Mit einem Werkzeug wurden die Türen aufgehebelt und die Gartenhütten durchsucht. In einer Hütte wurde ein Schweizer Offiziersmesser mit individueller Gravur entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Gewann "In den Reben" und im Murger Weg machten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

