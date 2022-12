Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Mann attackiert Angehörige sowie Passantin mit Hund - Passantin und Tatverdächtiger werden schwer verletzt - Pkw-Fahrerin gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.12.2022, soll ein Mann in Bad Bellingen-Bamlach zunächst eine Angehörige und dann eine Passantin mit Hund attackiert haben. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden. Gegen 08:45 Uhr soll es auf einer Straße am Waldrand zu einer Rangelei zwischen dem Tatverdächtigen und einer Angehörigen gekommen sein. Eine 54 Jahre alte Frau mit Hund kam vorbei. Der Tatverdächtige soll auch diese Frau und den Hund angegriffen haben. Die Frau ergriff die Flucht, verfolgt vom Tatverdächtigen, der sie überwältigt, mit dem Tode bedroht und in sexueller Absicht angegangen haben soll. Schließlich gelang es der Frau, sich und ihren Hund in Sicherheit zu bringen. Sie erlitt erhebliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Von der verständigten Polizei konnte der Tatverdächtige nach einem Hinweis in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Er war schwer verletzt, weshalb er umgehend in ein Krankenhaus verlegt werden musste. Mutmaßlich dürfte sich der Mann diese Verletzungen alleinbeteiligt zugezogen haben. Die Motivlage des Tatverdächtigen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Feststellung einer möglichen körperlichen Beeinträchtigung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht in diesem Zusammenhang eine Pkw-Fahrerin als Zeugin, welche die 54 Jahre alte Frau von der Römerstraße nach Hause gefahren haben soll. Die Pkw-Fahrerin möge sich bitte mit dem Kriminalkommissariat, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

