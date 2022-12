POL-FR: Lkr. Emmendingen - Herbolzheim: Einbruch in Geschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Am 17.12.2022 im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße einen vorwärts eingeparkten SUV an der Heckschürze und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Parkplatz des ...

mehr