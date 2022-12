Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Unfall auf Bahnhofsparkplatz - Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Am 17.12.2022 im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße einen vorwärts eingeparkten SUV an der Heckschürze und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Parkplatz des Bahnhofes Denzlingen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500EUR. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 582 0 entgegen.

