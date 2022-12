POL-FR: Lkr. Emmendingen - Weisweil: Streifvorgang beim Vorbeifahren und anschließende Unfallflucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 17.12.2022, ist ein 51 Jahre alter Mann auf dem Nachhauseweg zwischen Schopfheim und Hasel verstorben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Mann am Freitagabend zunächst eine betriebliche Weihnachtsfeier und danach eine Lokalität in Schopfheim-Gündenhausen besucht. Gegen 01:20 Uhr dürfte er sich zu Fuß auf den ...

