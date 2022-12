POL-FR: Emmendingen: Unfall beim Parkvorgang - Verursacher gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, den 16.12.2022 gegen 08:20 Uhr, drohte ein 25 Meter hoher Baukran im Stadenweg in Bahlingen umzustürzen. Durch einen durch die Kälte verursachten technischen Defekt an der Abschaltautomatik, wurde die die Überschreitung der Ladekapazität nicht signalisiert und der Kran neigte sich nach vorne. Hierbei fiel die transportierte Last auf ein benachbartes Gebäude und beschädigte dieses. ...

