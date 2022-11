Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Wohnhauses -Abschlussmeldung-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Heute Vormittag sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach Wehretal-Reichensachsen ausgerückt, nachdem gegen 11.50 Uhr ein Wohnhausbrand in kompletter Ausdehnung in der Straße "Beim Tannenbaum" gemeldet worden war.

(s. Erstmeldung vom 29.11.2022, 11:58 Uhr)

Wie sich an der Einsatzstelle dann herausstellte, befand sich der eigentliche Brandort in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist das Feuer dort auf einem außenliegenden Balkon im Bereich eines Schornsteins ausgebrochen, an welchem zudem Brennholzscheite aufgestapelt waren. Das Feuer hat sich in der Folge dann auf die innenliegenden Räume und das Inventar ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren u.a. aus Reichensachsen, Langenhain und Hoheneiche mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Menschen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden. Zu beklagen ist aber ein Wohn-und Gebäudeschaden, der sich in der Höhe nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf zwischen 30.000 und 50.000 Euro beläuft.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden gegen etwa 13.00 Uhr für beendet erklärt. Im Anschluss haben die Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und begutachten aktuell die Brandstelle.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

