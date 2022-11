Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Bremerhaven (ots)

Gleich mehrere Anzeigen handelte sich ein 26-Jähriger ein, der in der Nacht zum Dienstag, 15. November, offenbar betrunken mit einem Auto durch Bremerhaven fuhr und dabei einen Verkehrsunfall verursachte. Sein Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt. Zeugen hatten beobachtet, wie ein dunkler Mercedes gegen 2.20 Uhr die Cherbourger Straße im Norden der Stadt mit hoher Geschwindigkeit in östlicher Richtung befuhr. An der Kreuzung mit der Langener Landstraße habe der Mercedes dann offenbar versucht, nach rechts abzubiegen. Das habe aber nicht geklappt, wodurch das Fahrzeug mit mehreren Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel kollidiert sei. Dennoch sei der Mercedesfahrer zunächst weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Danach habe der Zeuge den Wagen aus den Augen verloren. Während eine Polizeistreife sich des großflächigen Trümmerfelds im Kreuzungsbereich annahm, fahndeten weitere Einsatzkräfte nach dem Unfallfahrer. Mit Erfolg: Am Theodor-Mundt-Weg im Ortsteil Bürgerpark wurde ein beschädigter Mercedes festgestellt, der der Beschreibung entsprach. Unter anderem war an dem Auto die Vorderachse gebrochen. Der mutmaßliche Fahrer befand sich noch im Fahrzeug hinter dem Lenkrad. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch im Atem des 26-Jährigen fest. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die dem mutmaßlichen Unfallfahrer im Polizeirevier entnommen wurde. Das kaputte Auto - die Schäden werden auf mindestens 5000 Euro geschätzt - wurde als Beweismittel sichergestellt. An den Verkehrszeichen im Stadtnorden und der Verkehrsinsel entstanden Schäden im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen den Unfallfahrer fertigten die Polizeibeamten Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung (Fahren unter Alkoholeinfluss) und Unfallflucht sowie wegen Verstößen gegen die Grundregeln der Straßenverkehrsordnung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell