Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Porsche Cayenne entwendet; Trickdieb gab sich als Handwerker aus; Diebe entwendeten silberfarbenes Wohnmobil und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallverursacher flüchtete: Ermittler haben erste Hinweise - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, in der Breslauer Straße im Bereich der 20er-Hausnummern ereignet hatte, haben die Ermittler erste Hinweise. Laut eines Zeugenhinweises hat ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann am Steuer eines dunklen Kombis, an dem Offenbacher Kennzeichenschilder angebracht waren, den geparkten Opel offensichtlich beim Vorbeifahren touchiert. Ohne sich um den Schaden von rund 3.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher anschließend aus dem Staub. Der geparkte Opel Zafira weist nun Schäden im Bereich der hinteren Stoßstange sowie am Radkasten auf. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

2. Porsche Cayenne entwendet - Dreieich/Götzenhain

(fg) Autodiebe entwendeten am frühen Sonntagmorgen einen im Höhenweg abgestellten Porsche Cayenne. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Diebstahl gegen 1.30 Uhr stattgefunden haben. Demnach waren zwei Männer, die dunkel gekleidet und jeweils ein Oberteil mit Kapuze trugen, beim Diebstahl beteiligt. Die Kriminalpolizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise zum Diebstahl sowie zum Standort des Geländewagens.

3. Trickdieb gab sich als Handwerker aus - Langen

(jm) Ein etwa 50 bis 55 Jahre alter und 1,70 Meter großer Trickdieb war am Freitagmorgen in der Straße "Unter den Eichen" (im Bereich der einstelligen-Hausnummern) unter einem Vorwand in das Haus eines Seniors gelangt. Gegen 10.45 Uhr gab er sich als Handwerker, der angeblich die Leitungen und Rohre im Haus überprüfen müsse, aus. Der Anwohner ließ den Dieb ins Innere des Hauses. Für die angeblich anfallenden Reparaturarbeiten holte der Langener seine Geldkassette hervor, aber entnahm kein Geld daraus. Nachdem der Täter das Haus verließ, bemerkte der Senior, dass die Geldkassette samt Bargeld weg war. Der Unbekannte hatte eine schlanke Statur, schwarze Haare und war mit einem dunkelblauen Arbeitsanzug (Blaumann) bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen in die eigene Wohnung. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisster 12-Jähriger ist wieder da - Bruchköbel

(fg) Der seit dem 12. September vermisste 12-Jährige aus Bruchköbel wurde am Sonntagabend selbstständig bei einem Polizeirevier in Frankfurt vorstellig. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Zeugensuche nach Verkehrsunfall: Radfahrer leicht verletzt - Schöneck/Kilianstädten

(fg) Einen leicht verletzten Radfahrer, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, traf eine Streifenbesatzung am Samstagabend im Einmündungsbereich der Frankfurter Straße / Raiffeisenstraße an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das mutmaßliche Unfallgeschehen kurz nach 18 Uhr beobachtet haben. Gegenüber den Polizeibeamten gab der 21 Jahre alter Radfahrer an, im Einmündungsbereich von einem unbekannten Fahrzeugfahrer touchiert worden zu sein, weshalb er zu Fall gekommen war. Hierbei zog sich der Radler Schürfwunden zu. Eine weitergehende medizinische Begutachtung war von Nöten, weshalb der Mann in ein Krankenhaus kam. Da die Streifenbesatzung zuvor deutlichen Alkoholgeruch wahrnahm, führten sie noch vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,83 Promille anzeigte, durch. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zeugen, die das Sturzgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu einem möglichen Unfallfahrzeug geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Diebe entwendeten silberfarbenes Wohnmobil - Langenselbold

(nr) Unbekannte hatten sich am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 4 und 4.25 Uhr durch Überklettern des Grundstückszauns unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Am Pappelried" verschafft. Anschließend gingen sie eines der dort geparkten Wohnmobile der Marke FCA Italy mit MKK-Kennzeichen an und brachten, nachdem sie auf unbekannte Art und Weise in den Fahrerraum gelangt waren, das Fahrzeug zum Laufen. Durch gewaltsames Aufschieben des Rolltores konnten die Wohnmobil-Diebe flüchten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Personenbeschreibungen zu zwei männlichen Tätern erlangt werden. Demnach sollen beide dunkle Jogginghosen und Kapuzenpullover getragen haben. Eine Jogginghose hatte auffällige Reflektionsstreifen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Unfallflüchtiger Sattelschlepper wird gesucht - A66 / Gelnhausen

(nr) Am vergangenem Donnerstag (15.09.) war es gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-West und Gründau-Lieblos bei einem Überholmanöver zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelschlepper gekommen. Der Fahrer des Sattelschleppers mit offenbar ausländischen Kennzeichenschildern soll links an dem Mercedes vorbeigefahren sein und anschließend offenbar wieder zu früh auf die rechte Fahrspur gewechselt haben. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes, der infolgedessen abgedrängt eine Leitplanke touchierte. Der Fahrer des Sattelschleppers entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten der Schadensregulierung nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Die Autobahnpolizei in Langenselbold bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 19.09.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell