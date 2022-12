Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Scheiben an Autos eingeschlagen - Racheaktion an der Polizei

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 18.12.2022, sind an mehreren geparkten Autos in Lörrach und in Brombach die Scheiben mutwillig eingeschlagen worden, darunter auch ein Auto, das auf dem Parkplatz des Polizeireviers abgestellt war. Zumindest dieser Tat verdächtig sind drei junge Männer im Alter 22 und 23 Jahren. Sie waren von einer Polizeistreife zuvor verwarnt worden, weil sie in einem Auto den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht getragen hatten. Mutmaßlich aus Rache dürften sie dann den Privatwagen eines Polizeibeamten beschädigt haben. Ermittlungen und die Aufnahmen aus einer Überwachungskameras brachten die Polizei auf die Spur der Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen wurden Beweismittel beschlagnahmt. Währenddessen soll eine unbeteiligte Person einen Polizisten beleidigt haben. Die Ermittlungen dauern an.

