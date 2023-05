Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (3. Mai) hat sich auf der Saalhauser Straße (B 236) zwischen Langenei und Gleierbrück ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr zunächst ein 79-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Gleierbrück. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 56 Jahre alter Autofahrer entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. In dem Pkw des 79-Jährigen befand sich auch seine 74-jährige Ehefrau. Beide wurden verletzt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dass sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die örtliche Polizei bei der Unfallaufnahme. Aufgrund von auflaufenden Betriebsstoffen war sowohl die Feuerwehr als auch eine Reinigungsfirma vor Ort. Der Unfallort war bis zur vollständigen Verkehrsunfallaufnahme bis 21:20 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge wiesen Totalschäden auf und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt im jeweils fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell