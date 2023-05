Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lagerhalle

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (29. April, 6 Uhr) und Dienstag (2. Mai, 05:40 Uhr) in eine Lagerhalle einer Firma in der Gewerbeparkstraße in Scheda eingedrungen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und stahlen zwei Bohrmaschinen der Marke Bosch. Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell