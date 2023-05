POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe- (ots) - Ein unbekannter Täter ist Freitagnacht (28. April) gegen 2:45 Uhr in ein Geschäft in der Westfälischen Straße in Olpe eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte dieser die Eingangstür auf und gelangte so in die Geschäftsräume. Dort stahl er mehrere Laptops sowie Bargeld und ein Tablet im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an der Eingangstür Sachschaden. Auf Videoaufnahmen ist ...

mehr