Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Einbruch in Ladenlokal gesucht

Olpe- (ots)

Ein unbekannter Täter ist Freitagnacht (28. April) gegen 2:45 Uhr in ein Geschäft in der Westfälischen Straße in Olpe eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte dieser die Eingangstür auf und gelangte so in die Geschäftsräume. Dort stahl er mehrere Laptops sowie Bargeld und ein Tablet im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an der Eingangstür Sachschaden. Auf Videoaufnahmen ist der Täter zu erkennen. Dieser lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- Männlich - Alter: circa 25 bis 30 Jahre - Größe: 1,70 bis 1,80 m groß - Aussehen: südosteuropäischer Phänotyp - Bekleidung: grüne Jacke, schwarz, braune Cappy

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

