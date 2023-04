Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Motorradunfälle innerhalb von 3,5 Stunden

Kreis Olpe - Kreisweit (ots)

Insgesamt drei Motorradunfälle verzeichnete der Kreis Olpe am 30.04.2023 innerhalb nur weniger Stunden. Gegen 13:15 Uhr übersah eine 61-jährige Autofahrerin aus Attendorn einen 26-jährigen Motorradfahrer aus Lennestadt, als sie von einem Gartencenterparkplatz in Lennestadt auf die B 236 in Fahrtrichtung Meggen fahren wollte. Der Motorradfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Gegen 15:00 Uhr dann übersah ein 70-jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach beim Rechtsheranfahren aus ungeklärter Ursache einen einen 21-jährigen Motorradfahrer aus Olpe. Der Unfall ereignete sich in Drolshagen - Wegeringhausen in Höhe des Blumenwegs. Auch hier blieb der Motorradfahrer leicht verletzt. Der Pkw musste von einem Abschlepper geborgen werden.

Gegen 15:40 Uhr dann verletzte sich ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Hemer schwer in Kirchhundem Rüspe. Er befuhr die L553 aus Richtung Rheinweserturm kommend in Richtung Rüspe. In einer Linkskurve verbremste er sich jedoch und verlor die Kontrolle über sein Krad, stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Krad wurde von einem Abschlepper geborgen.

